أخبار التوك شو| حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية للشركات والممولين.. ووزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية للشركات والممولين.. تفاصيل

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن هناك حزم تيسيرات ضريبية صدرت بأحكام القانون 5 و 6 و 7 لسنة 2025، ومنها الذي سوف ينتهي يوم 12 فبراير.

الديهي عن قرار إسرائيل إعادة احتلال غزة: هدف سلطة فاشية

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تفاصيل ما جرى خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، والذي استمر لمدة 10 ساعات، في إطار سلسلة اجتماعات بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي.

البنكرياس.. إعلامية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام

كشفت الإعلامية سهير جوده تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام، بعدما مرت بفترة صعبة وأجرت عملية جراحية دقيقة في البنكرياس، بسبب وجود «كيس» على البنكرياس.

فلسطين: القرار الإسرائيلي باحتلال غزة يعكس النوايا الحقيقية لدولة الاحتلال

قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهينـ إن القرار الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل؛ يعكس بوضوح النوايا الحقيقية لدولة الاحتلال في تنفيذ سياساتها التوسعية والإحلالية، مؤكدة أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل امتداد لسياسات استعمارية ممتدة منذ عام 1948 وحتى اليوم.

أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما على القيادي في حماس أسامة حمدان، قائلا:"سيب التكييفات والمكاتب وتعالى حرر معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لأن مصر لم تغلق المعبر من جانبها".

وزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن تطورات مهمة بشأن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل المثارة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن اتفاقية أوسلو عام 1994وضعت إطارًا لحل الدولتين "فلسطين وإسرائيل"، ورأت القيادة السياسية المصرية في ذلك الوقت، ضرورة إنشاء مشروع غاز يربط بين فلسطين وإسرائيل؛ بهدف تحقيق التهدئة بينهما.