الديهي: فخور بمصر وهي تتحول إلى مركز إقليمي حقيقي للطاقة

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه لا يمكن لأي دولة أن تتوسع عمرانيًا أو صناعيًا دون أن تمتلك مصدرًا مستقرًا للطاقة، مضيفا:" أنا فخور بمصر وهي تتحول إلى مركز إقليمي حقيقي للطاقة".

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس،:" الدولة جادة في استثماراتها الضخمة التي تجاوزت عشرات المليارات من الجنيهات، تنفيذًا لوعدها بعدم العودة إلى سياسة تخفيف الأحمال الكهربائية".

وقال "مصر تستعيد مكانتها المسروقة.. كانت في حالة خمول استراتيجي، حتى موقعها الجغرافي تم التغافل عن أهميته، والآن نعود بقوة".

ووصف مشروع محطة سونكر وما تضمه من تجهيزات تكنولوجية وهندسية بأنه "معجزة بكل المقاييس"، داعيًا إلى تسليط الضوء إعلاميًا على هذه الإنجازات حتى يعرف الشعب المصري حجم ما يتم بناؤه.

واختتم بقوله: "وسط حملات التشويش والتشكيك، علينا أن نرفع صوتنا بالحقيقة.. هذه المشروعات تستحق الفخر، وبلدنا تستحق أن يُقال عنها كل خير".