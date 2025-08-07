قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
اللي خايف ميجيش.. خالد الغندور يوجع رسالة غامضة قبل بدء الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

جهو مستمرة.. الديهي: الدولة أوفت بعهدها ولم يتم تخفيف أحمال الكهرباء

نشأت الديهي
نشأت الديهي
هاني حسين

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن  الحكومة نفذت وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف، رغم التحديات العالمية.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، من محطة سونكر بميناء السخنة،  :" ذلك جاء ثمرة تخطيط طويل الأمد بدأ منذ العام الماضي، حيث تم التعاقد على شراء شحنات من الغاز الطبيعي وتوفير مراكب متخصصة في تحويل الغاز من حالته السائلة إلى الغازية (عمليات التغويز).

وأشاد بالبنية التحتية المتقدمة لمحطة سونكر، واصفًا إياها بأنها "نموذج عالمي في إدارة وتداول المواد البترولية، ليس في مصر فقط، بل على مستوى العالم"، مشيرًا إلى أن المحطة تضم سعات تخزينية كبيرة، وتتمتع بمستوى عالٍ من الأمان والتكنولوجيا المتطورة والإدارة الذكية.

وأضاف أن الميناء الذي كان في السابق منطقة صحراوية، أصبح اليوم نقطة جذب للملاحة العالمية، ويجري تحويله إلى مركز إقليمي للطاقة، في ضوء رؤية الدولة لتوطين صناعة الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلي والمصانع.

وأكد أن ما يشهده المواطن من استقرار في استهلاك الكهرباء داخل المنازل والمصانع، ما هو إلا نتيجة مباشرة لهذا التخطيط الاستباقي، مشددًا على أن الطاقة ليست مجرد خدمة، بل "سر الصناعة والزراعة والتنمية المستدامة".

واختتم الديهي، حديثه بالتأكيد على أهمية ميناء السخنة كميناء محوري في استقبال البضائع والطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية باتت تملك زمام أمرها في هذا القطاع الاستراتيجي، من خلال تطوير البنية التحتية وامتلاك القدرة التشغيلية والإدارية الكاملة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

محمد صلاح

خالد الغندور يعلق على تواجد لاعبين عرب في قائمة المرشحين للكرة الذهبية

انغام

ربنا يتم لها أمورها على خير..الخيامي يطمئن جمهور أنغام على صحتها

انغام

يارب ترجعي لأولادك وبيتك بخير.. أسما إبراهيم تدعم أنغام

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

ليلي علوي

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

