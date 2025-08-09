أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما على القيادي في حماس أسامة حمدان، قائلا:"سيب التكييفات والمكاتب وتعالى حرر معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لأن مصر لم تغلق المعبر من جانبها".

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا نحن في مصر وما قدمته مصر لم يقدمه أحد سواها.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري ولم يغلق أبدًا، ولكن هناك من يتحدث عن هذا المعبر فقط رغم وجود معابر أخرى مع غزة.



وشدد على أن مصر هي من تدخل المساعدات إلى قطاع غزة وتعالج المصابين الذين جاءوا بعد اندلاع أحداث 7 أكتوبر، حيث قدمت مصر كل الدعم اللازم.



وقال الإعلامي أحمد موسى، إن القيادي في حماس أسامة حمدان غادر غزة صغيرًا ولا يعرف حاجات كتير عنها.