أحمد موسى: الاحتلال يستهدف حصار مدينة غزة وسط القطاع

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس الكابنيت الإسرائيلي اتخذ قرارا باحتلال قطاع غزة بشكل كامل .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إسرائيل سوف تعود بغزة إلى 20 سنة ماضية عندما كانت غزة محتلة في 2005 على يد الاحتلال".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الاحتلال يستهدف حصار مدينة غزة في وسط القطاع ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إسرائيل تسعى إلى تهجير الفلسطينيين إلى جنوب القطاع ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هم مش سايبنا في حالنا ومصر هي الدولة الوحيدة اللي بتعمل كل حاجة في العلن ".

