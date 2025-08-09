أحمد موسى: مصر تعمل في العلن. ولم نوقع اتفاقية غاز مع إسرائيل حاليا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر الدولة الوحيدة التي تعمل في العلن، قائلا:" مش عندنا أسرار فيما يتعلق بعلاقتنا بتكون في السر، مفيش على رأسنا بطحة".

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة «صدى البلد»، :"الرئيس السيسي يريد أن تكون مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، مصر تملك بنية تحتية، ولديها محطتين إسالة للغاز، وتم إنشائها منذ عقدين، محدش بيملك المحطات دي غير مصر، البنية التحتية دي بتخليك دولة قوية جدا في هذا المجال، أي دولة عندها غاز في المنطقة تركيا أو لبنان أو الأردن أو فلسطين إن شاء الله، بيتم نقل الغاز وإسالته في مصر، ثم تصديره لأوروبا".

وأشار أحمد موسى إلى أنه تم تأسيس منتدى غاز الشرق المتوسط، وعقد المنتدى الثامن عام 2022 حضر عدد كبير جدًا من العالم، مثل أمريكا وفلسطين وقبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا وإسرائيل والأردن".

ونوه أحمد موسى إلى أن المنتدى مفيد للعالم ولمصر وللمنطقة، هناك من لا يريد لك الخير، مردفًا: «بعض الأطراف لا تريد لك أن تكون مركز إقليمي مش هيبقوا سعداء علشان تكون مركز إقليمي، أنا هبقى مركز إقليمي إزاي، دا بيتم من خلال إجراءات واتفاقيات، حيث قامت شركات خاصة "شركة غاز المتوسط"، مع دولا لإسالة الغاز".

وأكمل: "مصر لم توقع اتفاقية الغاز مع إسرائيل خلال الأيام الحالية، والتي يتم تداولها بـ35 مليار، معقبًا: «الاتفاقية دي من 2019، والكلام دا عيب، والكلام أننا ندعم إسرائيل في الحرب على غزة، العار على كل واحد اتكلم على بلدي، ويجيب سيرة صفاقة، دول بيتهموا مصر، دا أحنا من 48 بنتكلم ولدينا موقف لدعم القضية الفلسطينية، مفيش حد كان موجود بيتكلم عن القضية الفلسطينية غيرنا".