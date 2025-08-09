زيارة مرتقبة لمحافظ الجيزة لبحث إنشاء كوبري مشاة بقرية نكلا

قال محمد مرعي، سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، إن المحافظة تتابع عن كثب مشكلة أهالي قرية نكلا المتمثلة في عدم وجود كوبري مشاة، ما يضطرهم لعبور مزلقان السكك الحديدية بطريقة تمثل خطورة على حياتهم.

وأوضح مرعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد والدكتورة منة فاروق في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن المحافظ سيزور الموقع يوم الاثنين المقبل برفقة مجموعة من المسؤولين، لبحث الأمر هندسيًا وتحديد الموقع الأنسب للكوبري بما يحقق سهولة الحركة للأهالي، بالتنسيق مع هيئة السكة الحديد.

خط إيتاي البارود

وأضاف المزلقان يقع على خط إيتاي البارود، وكان في وضع غير آمن، مما استدعى إغلاقه حرصًا على أرواح المواطنين، مؤكدًا أن معاناة الأهالي نتيجة هذا الإغلاق تدفع المحافظة لدراسة إنشاء كوبري مشاة يضمن عبورًا آمنًا وسلسًا، مع بحث كافة الحلول التي تلبي احتياجات السكان.