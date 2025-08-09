قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
مصر وتركيا تعلنان رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل السيطرة على قطاع غزة
محافظة الجيزة: ضبط 13.5 طن لحوم ودواجن ومنتجات حيوانية فاسدة

أحمد زهران

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية الطب البيطري وبالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط 13 طنًا و557 كجم من اللحوم المفرومة ومقطعات وهياكل الدواجن والدهون والدبرويهات الحيوانية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك في إطار الحملات المكثفة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمنتجات الغذائية.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن تلك الحملات تأتي في إطار جهود المحافظة لتشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المعروض مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفات تمس الصحة العامة.

وأكد محافظ الجيزة أن الحملات مستمرة على مدار الساعة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية لضبط الأسواق وردع المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وشملت الضبطيات ٦٠٠٠ كجم هياكل دواجن فاسدة بناحية كرداسة، و١٥٠٠ كجم هياكل ومفروم دواجن فاسدة بناحية بولاق الدكرور، و٨٠٠ كجم هياكل دواجن فاسدة بناحية كرداسة، و٢٧٠٠ كجم دواجن ودبرويهات فاسدة بناحية إمبابة، و٣٢٠ كجم دهون حيوانية فاسدة بناحية الطالبية و١٥٠٠ كجم دهون ودبرويهات حيوانية ولحوم مفرومة ومصنعات لحوم فاسدة بناحية الجيزة، و٤٨٠ كجم مقطعات دواجن فاسدة و٧٨ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية العجوزة، و١٢٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية أكتوبر و٥٩ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية العمرانية.

من جانبه أوضح الدكتور محمد فارس وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن الحملات استهدفت أماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها والدواجن والأسماك ومشتقاتها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد المحاضر المحررة بلغ ١٢ محضرًا فيما وصل إجمالي الكميات المضبوطة إلى (١٣٬٥٥٧ كجم)، منها ١٣٬٣٠٠ كجم منتجات دواجن ولحوم فاسدة، و٢٥٧ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات بالتعاون مع الأجهزة المعنية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

