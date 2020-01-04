أبرزهم الحوامل ومرضى القلب .. هؤلاء الأكثر عرضة للخطر عند شرب العرقسوس

العرقسوس من المشاريب المعروفة ويحبها العديد من الأشخاص، كما انه له فوائد صحية عديدة، لكن لسوء الحظ في بعض الحالات لا يمكن تناول العرقسوس نهائي، حيث انه يؤدي لبعض المضاعفات الخطيرة، نشر موقع " health line " الحالات التي يجب تجنب شرب العرقسوس فيها، وتشمل :



-الحوامل :-



حيث يُعتبر استهلاك عرقسوس عن طريق الفم غير آمن للمرأة الحامل، كما أنّ استهلاك كميات كبيرة خلال هذه الفترة يرفع خطر الولادة المبكرة، كما يمكن أن يؤدي إلى الإجهاض التلقائي للجنين.



-الأشخاص المصابون بأمراض القلب:-



إذ يُوصى تجنب استهلاك عرقسوس حينها، حيث يمكن أن يؤدي إلى تخزين الماء مما يمكن أن يُسبب تفاقم حالة فشل القلب الاحتقاني، كما أنّه قد يزيد من خطر الإصابة باضطراب النظم القلبي.



- الحالات التي تعاني من حساسية الهرمونات:-



كسرطان الثدي، وسرطان الرحم، وسرطان المبيض، والانتباذ البطاني الرحمي، والورم الليفي الرحمي، حيث يمكن أن يؤثر عرقسوس كهرمون الإستروجين في الجسم، ولذا يُوصى تجنب استهلاكه في حالة المعاناة من الأمراض التي يمكن أن يؤدي التعرض فيها لهذا الهرمون إلى تفاقمها.



-الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم:-



حيث يُوصى تجنب تناول عرقسوس بكميات كبيرة لأنّها قد ترفع من مستويات ضغط الدم.



-الأشخاص الذين يعانون من فرط التوتر:-



حيث يمكن أن يسبب عرقسوس تفاقم هذه الحالة بسبب خفضه لمستويات البوتاسيوم بشكل كبير ولذا يُوصى تجنبه.



- الأشخاص المصابون بأمراض الكلى:-



حيث إنّ عرقسوس يمكن أن يسبب تفاقم هذه الحالة ولذا يُوصى تجنبه.



-الأشخاص الذين يخضعون لإجراء عملية جراحية:-



إذ يمكن أن يتداخل عرقسوس مع التحكم بمستويات ضغط الدم أُثناء العملية وبعدها، ويُوصى تجنب استهلاك عرقسوس قبل أسبوعين على الأقل من الخضوع لها.



