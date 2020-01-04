الزمالك يقرر معاقبة التونسي فرجاني ساسي | تفاصيل

قرر مجلس إدارة الكرة بنادي الزمالك معاقبة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي، وذلك بعد حصوله على إنذار بدون داعٍ في لقاء أسوان الأخير ببطولة الدوري.



وجاء القرار بمعاقبة "ساسي" ماليًا حسب اللائحة، بعد التأكد من أن اللاعب حصل على الإنذار الثالث له بدون داعٍ، ليتم إيقافه المباراة المقبلة أمام طنطا، المقرر لها غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ12 ببطولة الدوري العام.



وحصل اللاعب على إذن من الجهاز الفني بقيادة كارتيرون بالسفر إلى بلاده لمدة يومين، وذلك للاطمئنان على أسرته "حسب الموقع الرسمي".