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حوادث

تعمل إيه لو اتقبض عليك فى قضايا تشابه الأسماء في الجنح والمخالفات

الأحد 05/يناير/2020 - 09:02 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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محمد العيسوى
قد يتعرض البعض من المواطنين لموقف تشابه إسمه حتى الإسم الرابع مع أحد المحكوم عليهم غيابيا في جنحه أو جنايه لذلك، أصدرت وزارة الداخلية كتابًا دوريًا ينبه علي جميع الجهات المختصة بالضبط وتنفيذ الأحكام، بضرورة مواجهة الشخص المضبوط بالحكم الصادر ضده وإذا أقر به يعرض علي النيابة المختصة حسبما قال محمد التهامى عبدالهادى المحامى والخبير القانونى.

وأكد الخبير القانونى انه في حالة عدم إقراره يكون لزامًا علي الإدارة تحقيق الاشتباه حتى يتأكد من المعلومات التي لديه قبل العرض علي النيابة، وكل مقبوض عليه يتم عمل نموذج تحديث لبياناته قبل العرض علي النيابة ويدرج علي الحاسب كل البيانات الجديدة، فضلا عن إضافة اسم الأم فى البيانات التى على الحاسب.

وأضاف على المشتبه به فى حالة تشابه اسمه مع اسم أحد المتهمين، بتقديم طلب تظلم لرئيس مباحث قسم الشرطة ليعلمه بوجود تشابه فى الأسماء.

ثم طلب تصريح من المحكمة باستخراج بيان رسمي من مصلحة الأحوال المدنية بجميع الأسماء المتشابهة مع هذا الاسم حتى الإسم الرابع أو الخامس مع مراعاه العنوان للسكن والمهنه والحاله الإجتماعيه ويوضع هذا الكشف أمام هيئه المحكمه للنظر فيه وأيضًا طلب بتصريح من المحكمه لمباحث القسم التابع له مسرح الواقعه التحري عما إذا كان الشخص المضبوط هو المنوط به تنفيذ العقوبه من عدمه- ولكن هذه الإجراءات تأخذ عده أيام وربما أسابيع لذلك وجب على كل مواطن أن يكون موكل أحد المحامين للإنابه عنه في تلك الإجراءات لعدم تعرض المواطن للحجز في أقسام الشرطه لفتره طويله.

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