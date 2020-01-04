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رياضة

احتفالات لاعبي النصر بعد التتويج بلقب السوبر السعودي.. صور

السبت 04/يناير/2020 - 10:47 م
نادي النصر
نادي النصر
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حسام الحارتي
احتفل لاعبو نادي النصر عقب تحقيق لقب السوبر السعودي بعد هزيمة نادي التعاون بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بمدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، والتي انتهت لصالح النصر بنتيجة "5-4".

وسادت حالة من الفرحة بين لاعبي الفريق وجماهير نادي النصر السعودي بحضور الهيئة العامة للرياضة.

وجأ فريقا النصر والتعاون لركلات الترجيح بعد انتهاء شوطي المباراة بينهما بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى المباراة التى تجمعهما في كأس السوبر السعودي على ملعب "الجوهرة"، حيث يخوض العالمى المباراة بصفته حامل لقب الدورى، بينما يدخل التعاون لقاء الليلة بعد ما توج بكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي.

ولأول مرة في تاريخ النصر يحقق لقب السوبر السعودي عقب هزيمة التعاون في مباراة مثيرة جمعت بين الفريقين في مدينة مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) .
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