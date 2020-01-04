محمد الطوخي يستعد لحفل موسيقي بدار الأوبرا المصرية .. الخميس المقبل

يستعد المطرب والملحن محمد الطوخي لبدء أولى حفلات الموسم الجديد 2020 ، بحفل غنائي ضخم يوم الخميس المقبل الموافق 9 يناير علي مسرح معهد الموسيقي العربية ، ويشاركه في الحفل نجمة ذا فويس كيدز "فرح الموجي" حفيدة الموسيقار محمد الموجي ، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حماده الموجي.



ومن المقرر أن يقدم الطوخي مجموعة كبيرة من الاغاني المتنوعة ، منها بعض أعماله الخاصة "أرق ما شافت عيني ، دلوقتي أحسن ، هسكنك يا مصر" ، بالاضافة إلى مجموعة أغنيات لكبار المطربين والملحنين منهم محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي وبليغ حمدي وكمال الطويل .



وتعتبر هذه المشاركة هى الأولي للطوخي بعد غياب عن الأوبرا عن آخر مشاركة له في مهرجان الموسيقي العربية منذ عدة سنوات ، ويعتبر الطوخي من مؤسسي الفرقة القومية بقيادة المايسترو سليم سحاب ، كما يستعد الطوخي لتصوير كليب "بنتي حبيبتي" كلمات عصام حسني وتوزيع أسامة عبد الهادي .