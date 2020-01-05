إعلام الأزهر تستقبل طلابها بالورود في أول يوم امتحان

تفقد الدكتور غانم السعيد عميد الكلية يرافقه الدكتور رضا أمين وكيل الكلية سير عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠١٩– ٢٠٢٠ والتي بدأت السبت وتنتهي في ١٩ يناير الجاري.



وصرح الدكتور غانم السعيد بأن الامتحانات تسير في هدوءٍ وتم التأكد من كشوف غياب وحضور الطلاب بإشراف من أعضاء الهيئة المعاونة المتواجدين داخل اللجان، وأكد "السعيد" أن الكلية اتخذت كافة التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب من توفير القاعات والتهوية الجيدة والإضاءة الكافية إلي غير ذلك من وسائل الراحة التي تم التنبيه عليها، مضيفًا أنه لم ترد أية شكاوي من الطلاب ولم يتم رصد أية تجاوزات تعيق سير الامتحان.



ومن جانبه قال الدكتور رضا أمين "إن كلية الإعلام تحرص علي مصلحة أبنائها الطلاب وتم الاطمئان من الطلاب علي سهولة الأسئلة ومطابقتها للمنهج الدراسي وملاءمتها للوقت المحدد للإجابة. كما حث "الأمين" الطلاب علي حسن قراءة الأسئلة وعدم التسرع في الإجابة محفزًا الطلاب علي الثقة في أنفسهم.



وفي لفتة إنسانية اطمأن العميد والوكيل على أحد الطلاب الذي يمر بظروف مرضية صعبة مقدمين له الورود الذي أعدت له الكلية لجنة خاصة تتناسب مع ظروفه المرضية.