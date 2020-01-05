سقوط برشلونة وفوز ريال مدريد.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد فوزا مستحقا علي خيتافي بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز فى الجولة الـ19 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني .



وفي إطار نفس الجولة، وقع فريق برشلونة فى فخ التعادل امام إسبانيول بهدفين لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين، علي ملعب باور 8 فى الجولة الـ19 ، ضمن منافسات الدوري الإسباني .



افتتح إسبانيول التهديف فى الدقيقة 23 عن طريق سيلفا بعد عرضية من الناحية اليمنى ، لتصل منطقة الجزاء ، ويسددها برأسية قوية ، فتسكن الشباك معلنا الهدف الاول .



وأدرك برشلونة هدف التعادل فى الدقيقة 51 عن طريق سواريز بعد عرضية من جودي ألبا من الناحية اليسري لتصل منطقة الجزاء فيسددها من لمسه واحدة في الشباك.



وأضاف برشلونة الهدف الثاني فى الدقيقة 59 عن طريق فيدال بعد عرضية رائعه من جوردي ألبا لتصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية ليفشل حارس إسبانيول في إخارج الكرة لتسكن شباكه .



وجاء هدف التعادل لفريق إسبانيول فى الدقيقة 88 عن طريق وولي بعد تمريرة رائعه من زميله ليتوغل وينفرد وحيدا ويسددها بقوة فتسكن الشباك .



وبهذه النتيجة يتصدر برشلونة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، متساويا مع ريال مدريد بنفس النقاط مع فارق الاهداف ، ويأتي المركز الثالث لفريق أتلتيكو مدريد برصيد 35 نقطة .