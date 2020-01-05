وليد الشامى يطرح حيرتني عبر يوتيوب

طرح الفنان العراقي ​وليد الشامي​ أغنيته الجديدة بعنوان "حيرتني" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



الاغنية من كلمات اسير الشوق والحان وتوزيع هشام السكران ومكس وماستر عمرو هاشم وايقاع هاني الدوسري.



آخر اعمال وليد الشامي ، أغنية بعد غيبة والتي حققت مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، الأغنية من كلمات وليد الشامى وألحان مبارك الفهد وتوزيع موسيقي هشام السكران .



يذكر أن وليد قدم العديد من الأعمال الفنية، منها "أخبارو"، و"هلا هلا" و"صدمة"، و"حرامي" وغيرها من الأعمال الفنية المتنوعة.

