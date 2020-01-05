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فن

وليد الشامى يطرح حيرتني عبر يوتيوب

الأحد 05/يناير/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
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أحمد عمر
طرح الفنان العراقي ​وليد الشامي​ أغنيته الجديدة بعنوان "حيرتني" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الاغنية من كلمات اسير الشوق والحان وتوزيع هشام السكران ومكس وماستر عمرو هاشم وايقاع هاني الدوسري.

آخر اعمال وليد الشامي ، أغنية بعد غيبة والتي حققت مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب ، الأغنية من كلمات وليد الشامى وألحان مبارك الفهد وتوزيع موسيقي هشام السكران .

يذكر أن وليد قدم العديد من الأعمال الفنية، منها "أخبارو"، و"هلا هلا" و"صدمة"، و"حرامي" وغيرها من الأعمال الفنية المتنوعة.
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