مواجهات نارية .. موعد مباريات اليوم الأحد 5-1-2020 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة العديد من المباريات اليوم، الأحد 5 -1 -2020 ، وستقام اليوم عدد من المباريات المحلية والأوروبية، على النحو التالي:
الأسبوع الـ12 للدوري المصري
2.30 ، المقاولون العرب مع مصر المقاصة
5.00 ، طنطا أمام الزمالك
7.30 ، الأهلي مع إف سي مصر
وتذاع المباريات عبر قناتي تايم سبورت ، وأون سبورت
الأسبوع الـ 19 للدوري الإسباني
1.00 ، غرناطة مع ريال مايوركا
3.00 ، ريال سوسييداد أمام فياريال
5.00 ، ديبورتيفو ألافيس مع ريال بيتيس
10.00 ، سيلتا فيجو مع أوساسونا
الأسبوع الـ18 للدوري الإيطالي
1.30 ، بريشيا مع لاتسيو
4.00 ، سبال مع هيلاس فيرونا
7.00 ، جنوى مع ساسولو
9.45 ، روما أمام تورينو
وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت.
الأسبوع الـ12 للدوري المصري
2.30 ، المقاولون العرب مع مصر المقاصة
5.00 ، طنطا أمام الزمالك
7.30 ، الأهلي مع إف سي مصر
وتذاع المباريات عبر قناتي تايم سبورت ، وأون سبورت
الأسبوع الـ 19 للدوري الإسباني
1.00 ، غرناطة مع ريال مايوركا
3.00 ، ريال سوسييداد أمام فياريال
5.00 ، ديبورتيفو ألافيس مع ريال بيتيس
10.00 ، سيلتا فيجو مع أوساسونا
الأسبوع الـ18 للدوري الإيطالي
1.30 ، بريشيا مع لاتسيو
4.00 ، سبال مع هيلاس فيرونا
7.00 ، جنوى مع ساسولو
9.45 ، روما أمام تورينو
وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت.