مواجهات نارية .. موعد مباريات اليوم الأحد 5-1-2020 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة العديد من المباريات اليوم، الأحد 5 -1 -2020 ، وستقام اليوم عدد من المباريات المحلية والأوروبية، على النحو التالي:



الأسبوع الـ12 للدوري المصري

2.30 ، المقاولون العرب مع مصر المقاصة

5.00 ، طنطا أمام الزمالك

7.30 ، الأهلي مع إف سي مصر

وتذاع المباريات عبر قناتي تايم سبورت ، وأون سبورت





الأسبوع الـ 19 للدوري الإسباني

1.00 ، غرناطة مع ريال مايوركا

3.00 ، ريال سوسييداد أمام فياريال

5.00 ، ديبورتيفو ألافيس مع ريال بيتيس

10.00 ، سيلتا فيجو مع أوساسونا



الأسبوع الـ18 للدوري الإيطالي

1.30 ، بريشيا مع لاتسيو

4.00 ، سبال مع هيلاس فيرونا

7.00 ، جنوى مع ساسولو

9.45 ، روما أمام تورينو



وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت.