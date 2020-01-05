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رياضة

مواجهات نارية .. موعد مباريات اليوم الأحد 5-1-2020 والقنوات الناقلة

الأحد 05/يناير/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة العديد  من المباريات اليوم، الأحد 5 -1 -2020 ، وستقام اليوم عدد من المباريات المحلية  والأوروبية، على النحو التالي:

الأسبوع الـ12 للدوري المصري
2.30 ، المقاولون العرب مع مصر المقاصة
5.00 ، طنطا أمام الزمالك
7.30 ، الأهلي مع إف سي مصر
وتذاع المباريات عبر قناتي تايم سبورت ، وأون سبورت


الأسبوع الـ 19 للدوري الإسباني
1.00 ، غرناطة مع ريال مايوركا
3.00 ، ريال سوسييداد أمام فياريال
5.00 ، ديبورتيفو ألافيس مع ريال بيتيس
10.00 ، سيلتا فيجو مع أوساسونا

الأسبوع الـ18 للدوري الإيطالي
1.30 ، بريشيا مع لاتسيو
4.00 ، سبال مع هيلاس فيرونا
7.00 ، جنوى مع ساسولو
9.45 ، روما أمام تورينو

وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت.
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