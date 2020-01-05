كل ما تريد معرفته عن حفل جولدن جلوب الـ 77

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ ٧٧ ، وسط تأهب كبير من عشاق السينما العالمية، وفي التقرير التالي نرصد كل تفاصيل الحفل الذي سيقام مساء اليوم الأحد.
المكان:
مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.
مقدمو الحفل:
جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون.
سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.
لائحة الجوائز:
- أفضل مخرج:
بونج جون هو عن فيلم Parasite
سام منديس عن فيلم 1917
تود فيليبس عن فيلم Joker
مارتن سكورسيزي عن فيلم The Irish Man
كوينتين تارانتينو عن فيلم Once upon a time in Hollywood
أفضل ممثل -فيلم دراما:
كريستيان بيل عن فيلم Ford v Ferrari
أنطونيو بانديراس عن فيلم Pain and Glory
ادم درايفر عن فيلم Marriage story
خواكين فينيكس عن فيلم Joker
أفضل ممثل - فيلم موسيقي أو كوميدي:
دانيال كريغ عن فيلم Knives Out
ليوناردو دي كابريو عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood
تارون إجيرتون عن فيلم rocket man
رومان جريفين ديفيس عن فيلم Jojo Rabbit
إدي ميرفي عن فيلم Dolemite Is My Name
أفضل ممثل سينمائي دور ثان :
توم هانكس عن فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood
أنثوني، هوبكينز عن فيلم The two popes
ال باتشينو و جو بيسكي عن فيلم The Irish man
براد بيت عن فيلم Once upon a time in holly
أفضل ممثلة – فيلم موسيقي او كوميدي:
أنا دي أرماس عن فيلم Knives out
كيت بلانشيت عن فيلم Where'd You Go Bernadette
بيني فيلدشتاين عن فيلم Booksmart
إيما طومسون ، عن فيلم Late Night
أوكوافينا عن فيلم The Farwell
أفضل ممثلة – فيلم درامي:
سكارلت جوهانسون عن فيلم Marriage story
تشارليز ثيرون عن فيلم Bombshell
رينيه زيلويجر عن فيلم Judy
سيرشا رونان عن فيلم The little women
سينثيا اريفو عن فيلم Harriet
أفضل ممثلة دور ثان:
مارجوت روبي عن فيلم Bombshell
جينفير لوبيز عن فيلم Hustlers
لورا ديرن عن فيلم Marriage story
آنيت بنينغ عن فيلم the report
كاثي بيتس عن فيلم Richard Jewell
أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالإنجليزية:
The Farewell
Les Miserables
Pain and Glory
Parasite
Portrait of a Lady on Fire
أفضل فيلم موسيقي او كوميدي:
Dolemite Is My Name
Jojo Rabbit
Knives Out
Once Upon a Time in Hollywood
RocketMan
أفضل فيلم كرتوني :
Frozen 2
How to Train Your Dragon: The Hidden World
Missing Link
Toy Story 4
Lion King
أفضل موسيقى تصويرية :
Little Women
Joker
Marriage Story
1917
Motherless Brooklyn
أفضل سيناريو فيلم :
Marriage story
Parasite
The Two Popes
“Once Upon a Time in Hollywood
The Irishman
أفضل أغنية أصلية :
Beautiful Ghosts من فيلم Cats
I’m Gonna) Love Me Again) من فيلم “Rocketman
into the Unknown من فيلم “Frozen II
Spirit من فيلم The Lion King
Stand Up” من فيلم “Harriet
أفضل مسلسل درامي :
Big Little LIes
The Crown
Killing Eve
The Morning Show
Succession
المكان:
مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.
مقدمو الحفل:
جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون.
سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.
لائحة الجوائز:
- أفضل مخرج:
بونج جون هو عن فيلم Parasite
سام منديس عن فيلم 1917
تود فيليبس عن فيلم Joker
مارتن سكورسيزي عن فيلم The Irish Man
كوينتين تارانتينو عن فيلم Once upon a time in Hollywood
أفضل ممثل -فيلم دراما:
كريستيان بيل عن فيلم Ford v Ferrari
أنطونيو بانديراس عن فيلم Pain and Glory
ادم درايفر عن فيلم Marriage story
خواكين فينيكس عن فيلم Joker
أفضل ممثل - فيلم موسيقي أو كوميدي:
دانيال كريغ عن فيلم Knives Out
ليوناردو دي كابريو عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood
تارون إجيرتون عن فيلم rocket man
رومان جريفين ديفيس عن فيلم Jojo Rabbit
إدي ميرفي عن فيلم Dolemite Is My Name
أفضل ممثل سينمائي دور ثان :
توم هانكس عن فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood
أنثوني، هوبكينز عن فيلم The two popes
ال باتشينو و جو بيسكي عن فيلم The Irish man
براد بيت عن فيلم Once upon a time in holly
أفضل ممثلة – فيلم موسيقي او كوميدي:
أنا دي أرماس عن فيلم Knives out
كيت بلانشيت عن فيلم Where'd You Go Bernadette
بيني فيلدشتاين عن فيلم Booksmart
إيما طومسون ، عن فيلم Late Night
أوكوافينا عن فيلم The Farwell
أفضل ممثلة – فيلم درامي:
سكارلت جوهانسون عن فيلم Marriage story
تشارليز ثيرون عن فيلم Bombshell
رينيه زيلويجر عن فيلم Judy
سيرشا رونان عن فيلم The little women
سينثيا اريفو عن فيلم Harriet
أفضل ممثلة دور ثان:
مارجوت روبي عن فيلم Bombshell
جينفير لوبيز عن فيلم Hustlers
لورا ديرن عن فيلم Marriage story
آنيت بنينغ عن فيلم the report
كاثي بيتس عن فيلم Richard Jewell
أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالإنجليزية:
The Farewell
Les Miserables
Pain and Glory
Parasite
Portrait of a Lady on Fire
أفضل فيلم موسيقي او كوميدي:
Dolemite Is My Name
Jojo Rabbit
Knives Out
Once Upon a Time in Hollywood
RocketMan
أفضل فيلم كرتوني :
Frozen 2
How to Train Your Dragon: The Hidden World
Missing Link
Toy Story 4
Lion King
أفضل موسيقى تصويرية :
Little Women
Joker
Marriage Story
1917
Motherless Brooklyn
أفضل سيناريو فيلم :
Marriage story
Parasite
The Two Popes
“Once Upon a Time in Hollywood
The Irishman
أفضل أغنية أصلية :
Beautiful Ghosts من فيلم Cats
I’m Gonna) Love Me Again) من فيلم “Rocketman
into the Unknown من فيلم “Frozen II
Spirit من فيلم The Lion King
Stand Up” من فيلم “Harriet
أفضل مسلسل درامي :
Big Little LIes
The Crown
Killing Eve
The Morning Show
Succession