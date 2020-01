كل ما تريد معرفته عن حفل جولدن جلوب الـ 77

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ ٧٧ ، وسط تأهب كبير من عشاق السينما العالمية، وفي التقرير التالي نرصد كل تفاصيل الحفل الذي سيقام مساء اليوم الأحد.



المكان:

مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.



مقدمو الحفل:

جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون.



سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.



لائحة الجوائز:



- أفضل مخرج:

بونج جون هو عن فيلم Parasite

سام منديس عن فيلم 1917

تود فيليبس عن فيلم Joker

مارتن سكورسيزي عن فيلم The Irish Man

كوينتين تارانتينو عن فيلم Once upon a time in Hollywood



أفضل ممثل -فيلم دراما:

كريستيان بيل عن فيلم Ford v Ferrari

أنطونيو بانديراس عن فيلم Pain and Glory

ادم درايفر عن فيلم Marriage story

خواكين فينيكس عن فيلم Joker



أفضل ممثل - فيلم موسيقي أو كوميدي:



دانيال كريغ عن فيلم Knives Out

ليوناردو دي كابريو عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood

تارون إجيرتون عن فيلم rocket man

رومان جريفين ديفيس عن فيلم Jojo Rabbit

إدي ميرفي عن فيلم Dolemite Is My Name



أفضل ممثل سينمائي دور ثان :



توم هانكس عن فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood

أنثوني، هوبكينز عن فيلم The two popes

ال باتشينو و جو بيسكي عن فيلم The Irish man

براد بيت عن فيلم Once upon a time in holly



أفضل ممثلة – فيلم موسيقي او كوميدي:



أنا دي أرماس عن فيلم Knives out

كيت بلانشيت عن فيلم Where'd You Go Bernadette

بيني فيلدشتاين عن فيلم Booksmart

إيما طومسون ، عن فيلم Late Night

أوكوافينا عن فيلم The Farwell



أفضل ممثلة – فيلم درامي:



سكارلت جوهانسون عن فيلم Marriage story

تشارليز ثيرون عن فيلم Bombshell

رينيه زيلويجر عن فيلم Judy

سيرشا رونان عن فيلم The little women

سينثيا اريفو عن فيلم Harriet



أفضل ممثلة دور ثان:



مارجوت روبي عن فيلم Bombshell

جينفير لوبيز عن فيلم Hustlers

لورا ديرن عن فيلم Marriage story

آنيت بنينغ عن فيلم the report

كاثي بيتس عن فيلم Richard Jewell



أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالإنجليزية:



‏The Farewell

‏Les Miserables

‏Pain and Glory

‏Parasite

‏Portrait of a Lady on Fire



أفضل فيلم موسيقي او كوميدي:



‏Dolemite Is My Name

‏Jojo Rabbit

‏Knives Out

‏Once Upon a Time in Hollywood

‏RocketMan



أفضل فيلم كرتوني :



‏Frozen 2

‏How to Train Your Dragon: The Hidden World

‏Missing Link

‏Toy Story 4

‏Lion King



أفضل موسيقى تصويرية :



‏Little Women

‏Joker

‏Marriage Story

1917

‏Motherless Brooklyn



أفضل سيناريو فيلم :



‏Marriage story

‏Parasite

‏The Two Popes

‏“Once Upon a Time in Hollywood

‏The Irishman



أفضل أغنية أصلية :



‏Beautiful Ghosts من فيلم Cats

‏I’m Gonna) Love Me Again) من فيلم “Rocketman

‏into the Unknown من فيلم “Frozen II

‏Spirit من فيلم The Lion King

‏Stand Up” من فيلم “Harriet



أفضل مسلسل درامي :



‏Big Little LIes

‏The Crown

‏Killing Eve

‏The Morning Show

‏Succession