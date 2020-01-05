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فن

كل ما تريد معرفته عن حفل جولدن جلوب الـ 77

الأحد 05/يناير/2020 - 09:49 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
ساعات قليلة تفصلنا عن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ ٧٧ ، وسط تأهب كبير من عشاق السينما العالمية، وفي التقرير التالي نرصد كل تفاصيل الحفل الذي سيقام مساء اليوم الأحد.

المكان:
مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية.

مقدمو الحفل:
جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون.

سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

لائحة الجوائز:

- أفضل مخرج:
بونج جون هو عن فيلم Parasite
سام منديس عن فيلم 1917
تود فيليبس عن فيلم Joker
مارتن سكورسيزي عن فيلم The Irish Man
كوينتين تارانتينو عن فيلم Once upon a time in Hollywood

أفضل ممثل -فيلم دراما:
كريستيان بيل عن فيلم Ford v Ferrari
أنطونيو بانديراس عن فيلم Pain and Glory
ادم درايفر عن فيلم Marriage story
خواكين فينيكس عن فيلم Joker

أفضل ممثل - فيلم موسيقي أو كوميدي:

دانيال كريغ عن فيلم Knives Out
ليوناردو دي كابريو عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood
تارون إجيرتون عن فيلم rocket man
رومان جريفين ديفيس عن فيلم Jojo Rabbit
إدي ميرفي عن فيلم Dolemite Is My Name

أفضل ممثل سينمائي دور ثان :

توم هانكس عن فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood
أنثوني، هوبكينز عن فيلم The two popes
ال باتشينو و جو بيسكي عن فيلم The Irish man
براد بيت عن فيلم Once upon a time in holly

أفضل ممثلة – فيلم موسيقي او كوميدي:

أنا دي أرماس عن فيلم Knives out
كيت بلانشيت عن فيلم Where'd You Go Bernadette
بيني فيلدشتاين عن فيلم Booksmart
إيما طومسون ، عن فيلم Late Night
أوكوافينا عن فيلم The Farwell

أفضل ممثلة – فيلم درامي:

سكارلت جوهانسون عن فيلم Marriage story
تشارليز ثيرون عن فيلم Bombshell
رينيه زيلويجر عن فيلم Judy
سيرشا رونان عن فيلم The little women
سينثيا اريفو عن فيلم Harriet

أفضل ممثلة دور ثان:

مارجوت روبي عن فيلم Bombshell
جينفير لوبيز عن فيلم Hustlers
لورا ديرن عن فيلم Marriage story
آنيت بنينغ عن فيلم the report
كاثي بيتس عن فيلم Richard Jewell

أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالإنجليزية:

‏The Farewell
‏Les Miserables
‏Pain and Glory
‏Parasite
‏Portrait of a Lady on Fire

أفضل فيلم موسيقي او كوميدي:

‏Dolemite Is My Name
‏Jojo Rabbit
‏Knives Out
‏Once Upon a Time in Hollywood
‏RocketMan

أفضل فيلم كرتوني :

‏Frozen 2
‏How to Train Your Dragon: The Hidden World
‏Missing Link
‏Toy Story 4
‏Lion King

أفضل موسيقى تصويرية :

‏Little Women
‏Joker
‏Marriage Story
1917
‏Motherless Brooklyn

أفضل سيناريو فيلم :

‏Marriage story
‏Parasite
‏The Two Popes
‏“Once Upon a Time in Hollywood
‏The Irishman

أفضل أغنية أصلية :

‏Beautiful Ghosts من فيلم Cats
‏I’m Gonna) Love Me Again) من فيلم “Rocketman
‏into the Unknown من فيلم “Frozen II
‏Spirit من فيلم The Lion King
‏Stand Up” من فيلم “Harriet

أفضل مسلسل درامي :

‏Big Little LIes
‏The Crown
‏Killing Eve
‏The Morning Show
‏Succession
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