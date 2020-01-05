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حوادث

مجلس إدارة نادي القضاة يهنئ وزير التربية والتعليم باستمراره في الوزارة

الأحد 05/يناير/2020 - 11:16 ص
مجلس ادارة نادي القضاه
مجلس ادارة نادي القضاه
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جودت عيد وعمرو خليفة
أكد المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي القضاة ووفد من أعضاء مجلس الإدارة بتشكيله الجديد توجهوا للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لتقديم التهنئة على تجديد ثقة القيادة السياسية في شخصه الكريم للاستمرار في المنصب الرفيع.
 
وتم تبادل وجهات النظر في العديد من الملفات التي تهم الجانبين .

وأشار إلى أن الدكتور الوزير طارق شوقي عبر عن تقديره واعتزازه برجال القضاء وإيمانه العميق بحجم الرسالة السامية التي يضطلعون بها، في حين أعرب المستشار رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة عن خالص تمنياتهم وقضاة مصر بالتوفيق والسداد. 

وقدم المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة في نهاية اللقاء درع النادي القضاة لمعالي لوزير التربية والتعليم تعبيرا عن تقدير مجلس الإدارة لتاريخه العلمي والأكاديمي المشرف.
مجلس إدارة نادي القضاة يهنئ وزير التربية والتعليم باستمراره في الوزارة
مجلس إدارة نادي القضاة يهنئ وزير التربية والتعليم باستمراره في الوزارة
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