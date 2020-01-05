الوزراء: الحكومة تعاملت مع 58 ألف شكوى واستغاثة خلال ديسمبر الماضي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة الدكتور طارق الرفاعى، يرصد أعداد الشكاوى وطلبات الاستغاثة من المواطنين، خلال ديسمبر الماضي، وآليات الاستجابة لها من خلال الجهات الحكومية المختلفة، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقى ورصد الشكاوى، وسرعة التعامل معها.



وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إن المنظومة تلقت 61 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر ديسمبر 2019 بزيادة قدرها 11% عن الشهر السابق، مؤكدا أنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة عدد 58 ألف شكوى حيث تم توجيه 42 ألف شكوى لجهات الاختصاص وتم حفظ 16 ألف شكوى، وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال (التكرار، عدم الاختصاص، عدم صحة بيانات ومحتويات الشكوى، أو زوال أسبابها)، وجار استكمال فحص 3 آلاف شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ اللازم بشأنها.



وتضمن التقرير أن أعلى الوزارات استقبالًا وتعاملًا مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين وتفاعلًا معها خلال شهر ديسمبر هى وزارات؛ التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعى، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التربية والتعليم، الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، حيث كان نصيبها 63% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات.



فيما كانت أعلى المحافظات استقبالًا وتعاملًا مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين خلال الشهر هي محافظات؛ القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، المنيا، بنى سويف، وأسيوط بنسبة 23% من إجمالى الشكاوى الموجهة للجهات.



وأوضح التقرير أن فرق العمل بالجهات الحكومية المختصة قامت بفحص الشكاوى والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، حيث حققت وزارات البيئة، والأوقاف، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والرى، والتموين والتجارة الداخلية، والنقل، والبترول والثروة المعدنية، والقوى العاملة، والصحة والسكان، نسب إنجاز متميزة، كما حققت محافظات؛ كفر الشيخ، والبحيرة، والمنوفية، وبورسعيد، والسويس، والدقهلية، وبنى سويف، والقليوبية، والجيزة نسب إنجاز عالية خلال الشهر، وحقق البنك المركزى المصرى وجامعات؛ القاهرة، الإسكندرية، حلوان، المنوفية، طنطا، بنى سويف، بنها، والمنصورة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نسب إنجاز عالية وسرعة في حسم الشكاوى الموجهة لها.



واستمرت المنظومة في استقبال مشاركات المواطنين تنفيذًا لتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمنظومة بتخصيص رقمي واتس آب لاستقبال ومتابعة شكاوى المواطنين حول أماكن تركز تراكمات القمامة، حيث استقبلت المنظومة حوالى 12 ألف رسالة وصورة خلال الشهر حول أماكن تراكمات القمامة والمخلفات تم ترجمتها إلى 1184 شكوى، وتم توجيهها للجهات المختصة وتم الاستجابة لـ 80% منها وجار الانتهاء من متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقى الشكاوى، وقد أسفرت جهود الجهات عن رفع آلاف الأطنان والأمتار المكعبة من تراكمات المخلفات والقمامة في جميع المحافظات وعلى رأسها محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والإسكندرية والدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وأسيوط وكفر الشيخ والمنيا.





