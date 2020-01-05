ترقب عالمي للمنافسة بين صلاح وماني ومحرز.. إيتو يشارك بتقديم الحفل و٣ فرق شهيرة في الفقرات الفنية.. صور





وشدد على الأهمية الكبرى للحدث الذي يتابعه حوالي ١.٢ مليار شخص حول العالم ونحاول استغلاله للترويج للسياحة في البحر الأحمر وعرض امكانياتها السياحية الرائعة.



وأشار إلي أن مسرح الحفل تمت إقامته علي مارينا منتجع الباتروس سيتادل سهل حشيش ومن المنتظر أن يشهد الحفل عدة مفاجآت سواء في التجهيزات التي تم اعدادها علي أعلي مستوي تقني وفني او في الحضور خاصة من الشخصيات العالمية.



وأكد كامل ابو علي أن نجم منتخب الكاميرون ونادى برشلونة السابق صامويل أيتو سوف يقوم بتقديم الحفل ومعه المذيعة المغربية المشهورة فيروز الكروانى والمذيعة المصرية مريم أمين.



وأضاف أن الحفل سوف يتضمن فقرات ترفيهية استعراضية وغنائية حيث تم إختيار فرقتين عالميتين شهيرتين وثالثة مصرية متميزة لتقديم الفقرات خلاله، معربا عن أمله في أن يعبر الحفل عن حضارة ورقي المصريين والأمن والأمان والاستقرار والتقدم الذي تشهده مصر حاليا على كافة المستويات.

أعلنت محافظة البحر الأحمر بكافة اجهزتها وجمعية المستثمرين بالبحر الأحمر حالة الطوارئ القصوى استعدادًا للحدث الأفريقي الرياضي الأبرز حفل " الكاف - بيك الباتروس للأفضل " في أفريقيا لعام ٢٠١٩ والذي يقام مساء الثلاثاء ٧ يناير بأحد منتجعات منطقة سهل حشيش في الغردقة.وبدأ توافد الضيوف والمدعوين علي المدينة تمهيدا للمشاركة في الحفل ويتنافس علي الجائزة الأهم بالحفل وهي أفضل لاعب أفريقي للعام ٢٠١٩ كل من الثلاثي الأشهر بالقارة السمراء المصري محمد صلاح والسنغالي سادو ماني والجزائري رياض محرز.وتسود حالة من الترقب عالميا لمن يفوز بالجائزة نظرًا للعطاء الرياضي المهم للثلاثي قاريًا ودوليًا بجانب عدة جوائز أخرى تتضمن أفضل مدرب وأفضل فريق وأفضل لاعبة.ويشهد الحفل الذي يقام لأول مرة بمصر حضورًا مكثفًا من أهم وأشهر الرياضيين في أفريقيا والعالم وقد وصل إلى مدينة الغردقة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد للوقوف علي الاستعدادات النهائية للحفل بكافة تفاصيله.وعقد أحمد أحمد عدة لقاءات كامل أبو علي لمراجعة تفاصيل الحفل، وأكد ثقته في نجاح حفل الأفضل بالغردقة بصورة غير مسبوقة، وأشاد بالتجهيزات المتميزة للحفل والتعاون التام من كافة الجهات.وأنهت مجموعة بيك الباتروس التجهيزات الخارجية للخيمة والمسرح العائم الذي تم تجهيزهما علي البحر لاستضافة الحفل، فيما يجري العمل علي قدم وساق للانتهاء من التجهيزات الداخلية، فضلا عن التنسيق عالي المستوي مع المحافظة وإدارة مطار الغردقة والأجهزة الأمنية لوضع خطة استقبال ضيوف الحفل وسهولة الوصول لموقع الاحتفال واستقبال الضيوف به.وأكد رجل الأعمال والمستثمر السياحي كامل ابو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر أنه جار وضع اللمسات الأخيرة للحفل الذي سيكون أسطوريا مؤكدًا أن كافة الجهات تبذل جهدًا كبيرًا وتعاونا وتنسيقا علي أعلي مستوي حتي يخرج الحفل بصورة رائعة ومشرفة تليق باسم مصر.