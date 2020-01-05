شاهد .. المسلمون والمسيحيون يصلون معا من أجل انتهاء أزمة الحرائق في أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية، أن حرائق الغابات خرجت عن السيطرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح، رغم محاولات رجال الإطفاء لإنقاذ المواطنين والممتلكات والحيوانات.



ونشرت صحيفة " ديلي ميل" صورة تجمع كل من مسلمي ومسيحي أستراليا، في صورة جماعية كل منهم يصلي من أجل أن تدخل يد الله لإخماد النيران، بعد أن بات الوضع معقدا في أستراليا، خاصة بعد نفوق أكثر من 500 مليون حيوان في الغابات محترقين.



وتخشى السلطات الأسترالية من أن يزداد الوضع سوءا، فقد تسببت الحرائق في تهجير آلاف المواطنين والوضع يتدنى من سيئ إلى أسوأ.



جدير بالذكر أن 22 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم منذ اندلاع الحرائق وفقد العشرات منذ بدء موسم الحرائق بأستراليا في سبتمبر، فيما أتت النيران على نحو 1300 منزل.