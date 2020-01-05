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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 73 متهماً في قضية فض رابعة لـ 2 فبراير

الأحد 05/يناير/2020 - 03:58 م
محاكمة
محاكمة
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية" لجلسة ٢ فبراير.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

يذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهمًا بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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