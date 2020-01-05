تأجيل إعادة محاكمة 73 متهماً في قضية فض رابعة لـ 2 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية" لجلسة ٢ فبراير.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





يذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ 75 متهمًا بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.



