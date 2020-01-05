السفارة الأمريكية بـ طرابلس: ناقشنا والوفاق القضاء على الميليشيات ومنعها من إيجاد ملاذ آمن في ليبيا

قالت صفحة سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، إن اجتماعًا عقد أول أمس الجمعة، لخبراء أمريكيين مع ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني لتحديد خطوات ملموسة للقضاء على الميليشيات، كواحدة من القضايا الأساسية التي تكمن وراء الصراع في ليبيا.





وتابعت الصفحة أن الولايات المتحدة ثمنت استعداد حكومة الوفاق الوطني لمعالجة هذه القضية، وأنها ستظل على اتصال عميق مع جميع الشركاء الليبيين أثناء تنفيذهم لتدابير تهدف لإزاحة هذه الجماعات العنيفة.





وشددت الصفحة على أن هذه المحادثات تأتي في وقت يهدّد فيه التدخل الأجنبي السام بتقويض سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وتصعيد الوضع إلى صراع إقليمي أوسع.





وأضافت أنه لا تزال الولايات المتحدة على قناعة بأنّه لا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل إلا من خلال إنهاء الصراع، والعودة إلى التفاوض السياسي، وإنشاء حكومة موحدة قادرة على توفير الأمن والازدهار للشعب الليبي ومنع الإرهابيين من إيجاد ملاذ آمن في ليبيا.



