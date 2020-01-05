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أخبار البلد

السفارة الأمريكية بـ طرابلس: ناقشنا والوفاق القضاء على الميليشيات ومنعها من إيجاد ملاذ آمن في ليبيا

الأحد 05/يناير/2020 - 04:09 م
صورة أرشيفية لسفارة
صورة أرشيفية لسفارة الولايات المتحدة بطرابلس ليبيا
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محمد وديع
قالت صفحة سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، إن اجتماعًا عقد أول أمس الجمعة، لخبراء أمريكيين مع ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني لتحديد خطوات ملموسة للقضاء على الميليشيات، كواحدة من القضايا الأساسية التي تكمن وراء الصراع في ليبيا. 

وتابعت الصفحة أن الولايات المتحدة ثمنت استعداد حكومة الوفاق الوطني لمعالجة هذه القضية، وأنها ستظل على اتصال عميق مع جميع الشركاء الليبيين أثناء تنفيذهم لتدابير تهدف لإزاحة هذه الجماعات العنيفة.

وشددت الصفحة على أن هذه المحادثات تأتي في وقت يهدّد فيه التدخل الأجنبي السام بتقويض سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وتصعيد الوضع إلى صراع إقليمي أوسع. 

وأضافت أنه لا تزال الولايات المتحدة على قناعة بأنّه لا يمكن تحقيق الاستقرار على المدى الطويل إلا من خلال إنهاء الصراع، والعودة إلى التفاوض السياسي، وإنشاء حكومة موحدة قادرة على توفير الأمن والازدهار للشعب الليبي ومنع الإرهابيين من إيجاد ملاذ آمن في ليبيا.

ونوهت السفارة إلى أن هذه المحادثات تعتبر بمثابة أساس لمناقشات مستقبلية بين جميع الأطراف الليبية حول سُبل الحدّ من الدوافع الأساسية للنزاع الليبي المستمر ودعم المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
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