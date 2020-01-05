بـ 50 مليون يورو.. المغربي حكيم زياش يقترب من الرحيل عن أياكس إلى آرسنال

أكدت تقارير صحفية اليوم الأحد، اقتراب المغربي حكيم زياش صانع ألعاب نادي أياكس الهولندي ، من الانتقال لصفوف نادي ارسنال الإنجليزي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وذكرت صحيفة الميرور أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي ارسنال، يرغب بشدة في ضم زياش لصفوف النادي، ما جعل نادي ارسنال يبدأ في المفاوضات مع ناديه الهولندي لضمه هذا الشتاء.



وأضافت الصحيفة أن نادي أياكس خفض مطالبه المادية للتخلي عن زياش من 80 مليونا إلى 50 مليون يورو في انتظار رد من إدارة ارسنال على هذا العرض.



وظهر زياش بشكل رائع مع ناديه أياكس الموسم الماضي ، وقاده للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخروج على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي.