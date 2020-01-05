حبا وعرفانا لـ "أم الدنيا".. حاكم الشارقة يهدي مصر 425 قطعة أثرية نادرة

أهدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة الشارقة؛ جمهورية مصر العربية، 425 قطعة أثرية مصرية نادرة، من عصور متعددة قبل وبعد الميلاد، وذلك في لمسة محبة وتقدير من سموه جديدة لمصر التي لعبت ولاتزال دورًا تعليميًا وتنويريًا فاعلًا في وطننا العربي كافة.





القطع الأثرية المشار إليها في هذا التقرير، والتي وصلت القاهرة، قادمة من الشارقة، يعود تاريخها إلى فترات زمنية مختلفة من عصور ما قبل السلالات في الألفية الرابعة قبل الميلاد، وسلالات الممالك القديمة والمتوسطة والحديثة، والفترة البطليموسية القرن الرابع- الأول ق.م، الفترة الرومانية القرن الأول ق.م- القرن الثاني الميلادي، والعصر القبطي القرن الرابع- السادس ميلادية.





وتضم تلك المجموعة النادرة تماثيل حجرية وخزفية مزججة وخشبية وبرونزية، تمثل الآلهة المصرية المختلفة، وعلى سبيل المثال لا الحصر: آمون، إيزيس، وآخرين، كما تضم: توابيت خشبية مزينة بالألوان، مومياوات بشرية وحيوانية وطيور وأسماك، قلائد وأساور من الأحجار الكريمة حروز ودلَّايات، وموديلات حيوانية تمثل صقورًا وأسماكًا، من المرمر والأخشاب.





ومما يذكر أن الشارقة أعادت لمصر الشقيقة في العام المنصرم، 345 قطعة أثرية مصرية ذات قيمة تاريخية.





ويعد صاحب السمو من أكبر وأكثر المهتمين بالتراث العربي والحفاظ عليه إيمانًا من سموه بأهميته التاريخية وقيمته الكبيرة في إثراء تراث الإنسانية جمعاء.





لمحة عن انجازات وحب حاكم الشارقة لمصر ويعد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي حصل علي لقب الشخصية التراثية لعام 2013 من مصر تقديرًا لجهوده وعطائه المستمر على كافة الصعد خاصة على صعيد العديد من الإنجازات الفاعلة التي تعد علامات مضيئة على طريق صون التراث في إمارة الشارقة ودولة الإمارات والوطن العربي والعالم الإسلامي.





ويعد صاحب السمو من أكبر واكثر المهتمين بالتراث العربي والحفاظ عليه إيمانا من سموه بأهميته التاريخية وقيمته الكبيرة في إثراء تراث الإنسانية جمعاء.



