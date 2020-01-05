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رياضة

أول هدف له مع الزمالك.. تعليق محمد أوناجم بعد الفوز على طنطا 3-2

الأحد 05/يناير/2020 - 08:08 م
محمد أوناجم
محمد أوناجم
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حسن العمدة
أعرب اللاعب محمد أوناجم لاعب الزمالك عن سعادته بفوز فريقه على فريق طنطا 3-2 فى الجولة الـ12 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد أوناجم ، بعد المباراة ، وشُوهد انه سعيد بالفوز علي طنطا أكثر من سعادته بهدفه الاول له مع الزمالك فى الدوري .

وتابع أوناجم أن هدف اليوم انطلاقة له مع الزمالك وان فوز الفريق أهم، وأغلقنا صفحة الدوري ونستعد لصفحة فريق زيسكو القادمة.

وأحرز اوناجم هدف التعادل الثانى للزمالك أمام طنطا، حيث كان أول أهدافه مع الأبيض.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على طنطا بثلاثة أهداف لهدفين.
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