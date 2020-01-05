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رياضة

صاروخ أجاي يمنح الأهلي التقدم على إف سي مصر.. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 08:05 م
جونيور اجاي
جونيور اجاي
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عمرو ابوبكر
تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على منافسه إف سي مصر، بالهدف الأول في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز. 

سجل جونيور أجاي الهدف عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 22 من المباراة، ويعتبر هذا الهدف الثالث لأجاي في بطولة الدوري الممتاز.

انتهت أحداث 15 دقيقة من مباراة الأهلي ونادي مصر بالتعادل السلبي، التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز.

وسقط محمد مجدي أفشة في الدقيقة الأولى من المباراة بعد تدخل عنيف من لاعب نادي مصر، وتعرض لإصابة بسيطة، لم تستوقف استمراره في اللعب.

وشن الأهلي في بداية المباراة سلسلة من الهجمات التي حصرت فريق نادي مصر في منطقة جزائهم، ولم يتمكنوا ان يتخطوا منتصف ملعب الأهلي حتى الدقيقة السادسة من عمر المباراة.

وسجل نادي مصر أول ظهور له في الدقيقة السادسة من المباراة، حيث وصل الى منطقة جزاء الأهلي وحصل على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة، سددها شريف أشرف لاعب اف سي ولكن ارتطمت بالحائط البشري ووصلت بين يدي الشناوي بسهولة.

وتألق محمد الشناوي وحرم نادي مصر من التقدم على الأهلي في الدقيقة 10 من المباراة، بعد تمريرة اخترقت دفاعات الأهلي، وانفرد بها إسلام صلاح مهاجم نادي مصر ولكن الشناوي كان لها بالمرصاد.

وأهدر عمرو السولية لاعب الأهلي هدية من علي معلول الذي مرر له كرة بالمقاس على رأسه أمام مرمى نادي مصر ولكن سددها السولية بطريقة دفاعية خارج مرمى عصام ثروت حارس نادي مصر.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف -رامي ربيعه - محمد هاني.
خط الوسط: جونيور أجايي - عمرو السولية - أليو ديانج- محمد مجدي أفشة - جيرالدو دا كوستا.
خط الهجوم: مروان محسن.

بينما دخل نادي مصر بهذا التشكيل:
عصام ثروت، أحمد أوكا، محمود شبانة، شريف أشرف، علاء عطا، أحمد يوسف، محمود توبة، محمود إسماعيل "رامبو"، أحمد الشيخ، محمد جمال تريكة، إسلام صالح.
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