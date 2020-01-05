هاني حتحوت يكشف دور بيراميدز في تأخر قيد كهربا بالأهلي

رد الإعلامي هاني حتحوت على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بشأن استعلام أحد الأندية على قيد محمود كهربا مما أدى إلى تأجيل تسجيل اللاعب .



وقال حتحوت خلال تقديم برنامجه" الماتش"، المذاع عبر فضائية " صدي البلد ":" الحقيقة مش نادي الزمالك اللي استعلم عن قيد محمود كهربا ، ولكن نادي بيراميدز هو من قام بالاستعلام عن قيد كهربا .



وأكد هاني حتحوت أن نادي بيراميدز قام بالاستعلام عن قيد محمود كهربا نظرا لانضمام اللاعب إلى صفوف بيراميدز في حالة تعثر صفقة الأهلي



وتابع :" من حق بيراميدز الاستعلام ولكن كافة الأمور تم الانتهاء منها وتم قيد اللاعب بخوض أول مباراة أمام نادي مصر .





