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رياضة

هاني حتحوت يكشف دور بيراميدز في تأخر قيد كهربا بالأهلي

الأحد 05/يناير/2020 - 11:38 م
كهربا
كهربا
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حسام الحارتي
رد الإعلامي هاني حتحوت على تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بشأن استعلام أحد الأندية على قيد محمود كهربا مما أدى إلى تأجيل تسجيل اللاعب .

وقال حتحوت خلال تقديم برنامجه" الماتش"، المذاع عبر فضائية " صدي البلد ":" الحقيقة مش نادي الزمالك اللي استعلم عن قيد محمود كهربا ، ولكن نادي بيراميدز هو من قام بالاستعلام عن قيد كهربا .

وأكد هاني حتحوت أن نادي بيراميدز قام بالاستعلام عن قيد محمود كهربا نظرا لانضمام اللاعب إلى صفوف بيراميدز في حالة تعثر صفقة الأهلي

وتابع :" من حق بيراميدز الاستعلام ولكن كافة الأمور تم الانتهاء منها وتم قيد اللاعب بخوض أول مباراة أمام نادي مصر .


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