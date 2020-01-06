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حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث ميكروباص على محور 26 يوليو

الإثنين 06/يناير/2020 - 12:24 ص
حادث تصادم - صورة
حادث تصادم - صورة أرشيفية
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أصيب 6 أشخاص في حادث ميكروباص على محور ٢٦ يوليو، القادم من مدينة ٦ أكتوبر إلى ميدان لبنان.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، اخطارا يفيد بوقوع حادث ميكروباص على محور ٢٦ يوليو ووقوع مصابين وعلى الفور وجه اللواء علاء متولى مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، بسرعة رفع السيارة.

وتم رفع السيارة، دون تأثير على الحركة المرورية، وإسعاف المصابين في مكان الحادث.

وفي سياق متصل رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

فيما يتم متابعة الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، وتطالب الادارة قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.
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