بعد فوزه بـ جولدن جلوب.. 5 معلومات عن المصري رامي يوسف

حقق الممثل المصري رامي يوسف إنجازا جديدا، خلفا لـ رامي مالك والراحل عمر الشريف ، بتتويجه بجائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسله Rami في النسخة الـ 77 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.



ونرصد 5 معلومات عن النجم العالمي ذو الأصول المصرية رامي يوسف:



-ولد رامي يوسف لأبوين مصريين في مدينة كوينز بولاية نيويورك الأمريكية ثم انتقل للعيش في ولاية نيوجيرسي.



- مسلم الديانة يبلغ من العمر ٢٨ عاما فهو من مواليد ٢٦ مارس ١٩٩١.



- درس الاقتصاد والعلوم سياسية في إحدى الجامعات الأمريكية.



- اتجه للتمثيل خلال دراسته الجامعية وقدم سكتشات كوميدية.



- عندما بلغ العشرين من عمره سافر الى هوليوود لدراسة التمثيل.



