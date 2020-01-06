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فن

بعد فوزه بـ جولدن جلوب.. 5 معلومات عن المصري رامي يوسف

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:07 ص
رامي يوسف
رامي يوسف
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شروق ابراهيم
حقق الممثل المصري رامي يوسف إنجازا جديدا، خلفا لـ رامي مالك والراحل عمر الشريف ، بتتويجه بجائزة أفضل ممثل كوميدي عن مسلسله Rami في النسخة الـ 77 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب.

ونرصد 5 معلومات عن النجم العالمي ذو الأصول المصرية رامي يوسف:

-ولد رامي يوسف لأبوين مصريين في مدينة كوينز بولاية نيويورك الأمريكية ثم انتقل للعيش في ولاية نيوجيرسي.

- مسلم الديانة يبلغ من العمر ٢٨ عاما فهو من مواليد ٢٦ مارس ١٩٩١.

- درس الاقتصاد والعلوم سياسية في إحدى الجامعات الأمريكية.

- اتجه للتمثيل خلال دراسته الجامعية وقدم سكتشات كوميدية.

- عندما بلغ العشرين من عمره سافر الى هوليوود لدراسة التمثيل.

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