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فن

خواكين فينيكس أفضل ممثل في جولدن جلوب عن فيلم Joker

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:06 ص
خواكين فينيكس
خواكين فينيكس
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شروق ابراهيم
فاز الممثل خواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل عن فيلم Joker بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 77.

يشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون،وايضا سكارليت جوهانسون ورامي مالك وبراد بيت وليوناردو دي كابريو وداكوتا جونسون.

وتمنح جائزة (سيسيل بي دوميل)الفخرية للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل أعماله ومشواره الفني.

ويقدم الحفل الكوميديان الإنجليزي ريكي جيرفيه، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من نجوم العالم، ويتاح مشاهدته فى الشرق الأوسط على قناة Dubai One المفتوحة.
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