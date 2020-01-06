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فن

عاجل..أصالة تعلن انفصالها عن زوجها طارق العريان رسميا

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:00 ص
أصالة وطارق العريان
أصالة وطارق العريان
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شيرى نبيل
أعلنت المطربة أصالة عن انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان ، حيث نشرت عبر صفحتها لشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة تجمعمها .

وعلقت علي الصصورة :" بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا ، سأبقى دائمًا أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله
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