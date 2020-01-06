المركز الثقافي الكوري يستقبل دفعة جديدة من دارسي اللغة الكورية

استقبل أمس المركز الثقافي الكوري بمقره بالدقي دراسي اللغة الكورية الجدد في الدورة التي تستمر حتى 16 فبراير المقبل بمعهد "سي جونج" وبلغ عددهم 80 طالبًا.



ورحب مدير المركز سانجن يانج بالطلبة الجدد متمنيا لهم فصل دراسي مثمر ومكلل بالنجاح والتفوق. وأكد يانج على الدور المهم لمتحدثي اللغة الكورية في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، مشيرًا إلى أن عدد الدراسين بالمعهد يبلغ نحو 203 طلاب.



جدير بالذكر أن المركز ينظم منذ افتتاحه دورات مجانية لتعليم اللغة الكورية، والتي تحظى بإقبال كبير من جانب الشباب المصري.