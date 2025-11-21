قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
رياضة

الجيش الملكي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات بالفوز على أسيك ميموزا 2-1

إسلام مقلد

أحرز فريق الجيش الملكي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات (مصر 2025) ، للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على فريق أسيك ميموزا الإيفواري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب "قناة السويس" بالإسماعيلية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وسجل فريق الجيش الملكي هدفيه بواسطة كل من حنان آيت الحاج في الدقيقة 13 وزينب الرضواني في الدقيقة 85 عن طريق ضربتي جزاء، في ما سجلت لفريق أسيك ميموزا اللاعبة أمي ديالو في الدقيقة 55.

اللقب الثاني

ويعد هذا اللقب الثاني الذي يدخل خزانة الفريق المغربي، بعدما سبق أن أحرز لقب دوري الأبطال الإفريقية سنة 2022 إثر تغلبه على فريق "ماميلودي صن داونز" الجنوب إفريقي، في حين خسر نهائي النسخة الماضي 2024 بهدف نظيف أمام نادي تي بي مازيمبي في اللقاء الذي جرى بملعب العبدي بالجديدة.

التأهل للنهائي

وكان فريق الجيش الملكي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات مصر 2025 بعد تغلبه على فريق تي بي مازيمبي الكونغولي بركلات الترجيح 4 - 2، في مباراة نصف النهاية التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي على أرضية ملعب "قناة السويس" بمدينة الإسماعيلية، ومن جانبه، تأهل فريق أسيك ميموزا الإيفواري إلى النهائي بعد تغلبه على نظيره مسار المصري بهدف دون مقابل.

وفي مباراة الترتيب، تمكن فريق تي بي مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة من الفوز على فريق مسار المصري بنتيجة 3-1 ليضمن بذلك المرتبة الثالثة في البطولة.

مقاومة الأنسولين
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

عبد الله الرويشد

