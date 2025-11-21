الجيش الملكي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات بالفوز على أسيك ميموزا 2-1

أحرز فريق الجيش الملكي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للسيدات (مصر 2025) ، للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على فريق أسيك ميموزا الإيفواري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بملعب "قناة السويس" بالإسماعيلية، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وسجل فريق الجيش الملكي هدفيه بواسطة كل من حنان آيت الحاج في الدقيقة 13 وزينب الرضواني في الدقيقة 85 عن طريق ضربتي جزاء، في ما سجلت لفريق أسيك ميموزا اللاعبة أمي ديالو في الدقيقة 55.

اللقب الثاني

ويعد هذا اللقب الثاني الذي يدخل خزانة الفريق المغربي، بعدما سبق أن أحرز لقب دوري الأبطال الإفريقية سنة 2022 إثر تغلبه على فريق "ماميلودي صن داونز" الجنوب إفريقي، في حين خسر نهائي النسخة الماضي 2024 بهدف نظيف أمام نادي تي بي مازيمبي في اللقاء الذي جرى بملعب العبدي بالجديدة.

التأهل للنهائي

وكان فريق الجيش الملكي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات مصر 2025 بعد تغلبه على فريق تي بي مازيمبي الكونغولي بركلات الترجيح 4 - 2، في مباراة نصف النهاية التي جمعتهما يوم الثلاثاء الماضي على أرضية ملعب "قناة السويس" بمدينة الإسماعيلية، ومن جانبه، تأهل فريق أسيك ميموزا الإيفواري إلى النهائي بعد تغلبه على نظيره مسار المصري بهدف دون مقابل.

وفي مباراة الترتيب، تمكن فريق تي بي مازيمبي الكونغولي اليوم الجمعة من الفوز على فريق مسار المصري بنتيجة 3-1 ليضمن بذلك المرتبة الثالثة في البطولة.