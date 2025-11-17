الجيش الملكي يعلن ملعب مباراته أمام الأهلي في دوري الأبطال.. تفاصيل

أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، عن ملعب مباراته أمام الأهلي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب الإعلامي أحمد حسن عبر حسابه على موقع علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"رسميا.. إقامة مباراة الجيش الملكي المغربي والأهلي في ملعب مولاي الحسن بالرباط بعد رفض السلطات المغربية نقله إلى ملعب المركّب الرياضي مولاي عبد الله".

ونشر نادي الجيش الملكي بيانًا رسميًا عبر منصاته الرسمية، جاء كالتالي: "تُخبر إدارة نادي الجيش الملكي جماهيرها الوفية، أنه على إثر عملية تأهيل وترميم العشب التي يشهدها المركّب الرياضي مولاي عبد الله، استعدادًا لاحتضان المباراة الافتتاحية لكأس أفريقيا، وبالتنسيق مع السلطات الولائية، تقرّر أن تُجرى مباراة نادي الجيش الملكي ضد نادي الأهلي المصري، على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي، وتقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر الجاري، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.