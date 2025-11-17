أحمد عمر يقود الأهلي الليبي للتأهل إلى بطولة أفريقيا لكرة السلة BAL 6

قاد المدير الفني المصري أحمد عمر فريق الأهلي الليبي لحصد بطاقة التأهل إلى بطولة أفريقيا لكرة السلة «BAL 6»، بعد نجاح الفريق في التتويج بلقب بطولة غرب أفريقيا ضمن منافسات مرحلة الـ Elite 16.

وقدم الأهلي الليبي عروضًا قوية طوال مشوار التصفيات، حتى الوصول إلى المباراة النهائية التي حسمت تأهله رسميًا إلى البطولة القارية.

وشهدت مباراة النهائي تفوق الأهلي على فريق شباب أبيدجان بنتيجة 105–92، في لقاء اتسم بالندية قبل أن يتمكن الفريق الليبي من فرض سيطرته خلال فترات الحسم ليؤكد أحقيته بالتتويج.

ويعتمد الأهلي الليبي في مشواره هذا الموسم على جهاز فني مصري، بقيادة أحمد عمر مديرًا فنيًا، وسامح صلاح مديراً رياضياً، فيما يضم الجهاز كلا من محمد رزق وعمرو الصياد مدربين، ودكتور إسلام كساب للعلاج الطبيعي، وأحمد إبراهيم مدربًا للأحمال.

ويستعد الفريق خلال الفترة المقبلة لبدء التحضيرات الخاصة بالمشاركة في «BAL 6»، في محاولة لمواصلة الظهور المشرف وبأفضل صورة في البطولة الأفريقية.