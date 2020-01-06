شاهد.. تعليق علا رشدي علي انفصال أصالة عن طارق العريان

علقت الفنانة علا رشدي، علي انفصال أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان، وذلك من خلال التعليقات لدي حساب أصالة الرسمي عبر موقع "انستجرام".



وقالت علا رشدي: "ربنا يقويكي ويحفظك ويحفظ الاولاد يارب".



ومن ناحية اخري أعلنت المطربة أصالة عن انفصالها بشكل رسمي عن المخرج طارق العريان ، حيث نشرت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " صورة تجمعهما .



وعلقت أصالة علي الصورة :" بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".



يذكر أن آخر أعمال علا رشدى هو فيلم قصة حب، والذى شارك فى بطولتها عدد من الفنانين إبرزهم احمد حاتم وهنا الزاهد.