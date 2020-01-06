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حوادث

نقل مقر لجنتين للتوفيق والمنازعات بمصلحة الضرائب لعمارات العبور

الإثنين 06/يناير/2020 - 01:00 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل
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محمد العيسوي
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل، بأن يكون مقر اللجنتان السابعة والثامنة للجان التوفيق والمنازعات التابعة لوزارة المالية "مصلحة الضرائب المصرية" الكائن في 26 أ عمارات العبور صلاح سالم القاهرة، بدلا من مقرها الحالي.

وبحسب بيان، جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بأنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
نقل مقر لجنتين للتوفيق والمنازعات بمصلحة الضرائب لعمارات العبور
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