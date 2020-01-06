نقل مقر لجنتين للتوفيق والمنازعات بمصلحة الضرائب لعمارات العبور

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل، بأن يكون مقر اللجنتان السابعة والثامنة للجان التوفيق والمنازعات التابعة لوزارة المالية "مصلحة الضرائب المصرية" الكائن في 26 أ عمارات العبور صلاح سالم القاهرة، بدلا من مقرها الحالي.



وبحسب بيان، جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بأنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.