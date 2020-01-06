أبرزهن أصالة والأخرى إعلامية شهيرة| تعرف على زيجات طارق العريان

أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري انفصالها رسميا عن زوجها المخرج طارق العريان، ولم تكشف أي تفاصيل أو أسباب للانفصال.



موقع "صدى البلد" الاخباري، رصد أبرز زيجات طارق العريان:



الأولى في أوائل التسعينيات من امرأة فلسطينية تعمل خارج الوسط الفني تدعى "هالة العطال" وأنجبت منه ابنه "عمر" سنة 1990.



الثانية من الإعلامية المصرية إنجي علي ثم انفصلا.



الثالثة من المطربة السورية أصالة نصري منذ 27 مارس 2006، وأنجبت منه توءمًا.