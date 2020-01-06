بعد انفصالها عن زوجها .. أصالة تتلقى رسائل دعم ومساندة من الفنانين

أعلنت المطربة اصالة صباح اليوم، من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان.
ونشرت اصالة صورة تجمعها بزوجها السابق، وعلقت عليها " صباح الخير .. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".
وأضافت أصالة نصري: "سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله ".
ووجه عدد من مشاهير الوطن العربى رسائل دعم للمطربة اصالة عقب إعلانها خبر انفصالها، من خلال تعليقاتهم، وكان أبرزهم :
الاعلامية ريهام سعيد، قالت: " اللى جاى احلى هتشوفى ".
المطربة بلقيس قالت: "حبيبة الكل صولا، اسال الله ان يعوضك ويعطيك حتى يرضيك.. الحمدلله على جميع الأقدار والحمدلله من قبل ومن بعد, كلنا نحبك وكلنا معاك وأسال الله ان يكتب لك من الأقدار أجملها والآتي أجمل بإذن الله ".
الاعلامى نيشان علق: " وفقك الله و كتب لكى حياة عمادها الحب "
المطربة هدى قالت: " بداية جديدة لحياة جديدة وفقك الله وحفظك من كل سوء "
الفنانة علا رشدى، علقت: " ربنا يقويكي ويحفظك ويحفظ الاولاد يارب "
ونشرت اصالة صورة تجمعها بزوجها السابق، وعلقت عليها " صباح الخير .. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".
وأضافت أصالة نصري: "سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله ".
ووجه عدد من مشاهير الوطن العربى رسائل دعم للمطربة اصالة عقب إعلانها خبر انفصالها، من خلال تعليقاتهم، وكان أبرزهم :
الاعلامية ريهام سعيد، قالت: " اللى جاى احلى هتشوفى ".
المطربة بلقيس قالت: "حبيبة الكل صولا، اسال الله ان يعوضك ويعطيك حتى يرضيك.. الحمدلله على جميع الأقدار والحمدلله من قبل ومن بعد, كلنا نحبك وكلنا معاك وأسال الله ان يكتب لك من الأقدار أجملها والآتي أجمل بإذن الله ".
الاعلامى نيشان علق: " وفقك الله و كتب لكى حياة عمادها الحب "
المطربة هدى قالت: " بداية جديدة لحياة جديدة وفقك الله وحفظك من كل سوء "
الفنانة علا رشدى، علقت: " ربنا يقويكي ويحفظك ويحفظ الاولاد يارب "
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صباح الخير ... بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصاً على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ، ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدّاً ، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة ، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي ، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره #أصاله