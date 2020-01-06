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تعليم

تعليم بورسعيد تعلن انتظام مجموعات التقوية المدرسية بمدارس المحافظة

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:36 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
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قســــم التعليم
أكد الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، انتظام مجموعات التقوية المدرسية ومتابعة اللائحة التنفيذية لها مسئولية مديرى الإدارات التعليمية وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة مع مراعاة الظروف الاجتماعية قدر المستطاع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى ترأسه اليوم بمكتبه بديوان المديرية واستهدف قيادات المديرية ومديرى العموم والادارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات النوعية لمناقشة مستجدات الأمور التعليمية.



وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم فيما يخص امتحان الصفين الاول والثانى الثانوى العام أن امتحان الفصل الاول من العام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ المقرر عقده يوم ١١ يناير الجارى سيكون ورقيا بالنسبة للصف الاول حسب التعليمات الوزارية بينما سيكون من خلال التابلت المدرسى مع وضع نسبة ١٥ % ورقى للظروف الطارئة للصف الثانى الثانوى.

وأضاف باهى أن طلاب الصف الثانى الثانوى العام يتوجب عليهم أداء الامتحان داخل المدرسة فقط مع منع اصطحاب الهواتف المحمولة اثناء تأدية الامتحان منعا باتا وتطبيق جميع اللوائح المنظمة لإجراء الامتحان بكل شفافية.

كما وجه وكيل والوزارة الادارات التعليمية بتخصيص وتجهيز مدرسة فى نطاق كل ادارة تعليمية واعتبارها مركزا لتصحيح للامتحانات مع إمكانية زيادة إعداد المراكز حسب ظروف كل إدارة تعليمية مشددا على ضرورة فحص وتحديث برامج أجهزة التابلت المدرسى بواسطة أخصائى التطوير التكنولوجى بالمدرسة خلال هذا الاسبوع الجارى على أقصى تقدير.

وفى نهاية الاجتماع تقدم باهى بالشكر لكل الحضور على مجهوداتهم المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية، مناشدا الجميع العمل بروح الفريق الواحد وتجنب المصالح الفردية وإعلاء مصلحة الطالب أولا.
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