أسباب ترجح عدم حضور محمد صلاح لـ حفل الأفضل في الغردقة

رجحت تقارير إخبارية عدم حضور محمد صلاح احتفالية تتويج أفضل لاعب في افريقيا لعام 2019 والمقرر إقامتها في أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة.



ولم تؤكد تقارير رسمية حضور محمد صلاح من عدمه، لكن الكلام عن غياب الفرعون المصري بات متداولا بشكل كبير على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي في ظل صمت اللاعب ووكيله عن كل ما يثار.



من أكدوا عدم حضور محمد صلاح أرجعوا الأمر لعدة أسباب، لكنها اقتصرت على وجهات نظر غير مؤكدة وغير رسمية أيضا..



خطاب ليفربول

أرسل نادي ليفربول الإنجليزي خطابا إلى اتحاد الكرة المصري يتضمن برنامج إقامة السنغالي ساديو ماني، مهاجم الفريق في مصر خلال تلك الفترة.



ويتنقل ماني بين القاهرة والغردقة حيث يزور أهم معالم العاصمة المصرية، وعلى رأسها الأهرامات وجامعة القاهرة، ومن الممكن أن يزور الأزهر الشريف لتعلقه به.



ويؤدي ساديو ماني الحصة التدريبية التي تفوته مع الفريق الإنجليزي على أرض ملعب الجونة، القريب من مقر الاحتفالية.



فرص ماني ومحمد صلاح

التقارير تؤكد أن فرص فوز السنغالي ساديو ماني بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في أفريقيا للمرة الأول في تاريخه، تفوق فرص محمد صلاح هذا العام، وفقا لبعض النتائج التي حققها اللاعبان.



ماني على مستوى فريق ليفربول تساوى مع صلاح في عدد الأهداف وحقق 3 ألقاب وهي دوري الأبطال والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.



وكانت الأفضلية للسنغالي ساديو ماني على محمد صلاح على المستوى الدولي مع المنتخب، حيث تمكن ماني من الوصول الى نهائي الأمم الأفريقية بينما خرجت مصر من دور الـ 16 تحت أنظار محمد صلاح.



ويمتلك ساديو ماني أفضلية أخرى وهي موقعه ضمن الأفضل بين لاعبي العالم حيث جاء في المرتبة الرابعة بينما، محمد صلاح حل خامسا، خلف ميسي وفان دايك ورونالدو.