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أخبار العالم

الحل السلمي بات ملحا.. الاتحاد الأوروبي يحذر من تصعيد وشيك في ليبيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 06:59 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، من تصعيد وشيك للعنف في ليبيا، داعيا إلى التوصل لحل سياسي، خاصة عقب إعلان تركيا بدء إرسال قوات ميدانية لليبيا.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بيان إن "الأحداث الأخيرة في ليبيا تشير إلى أن تصعيد العنف حول طرابلس يمكن أن يكون وشيكا".

وأضاف المسؤول الأوروبي "اليوم أصبح العمل الحقيقي على حل سياسي للأزمة في ليبيا ملحا أكثر من أي وقت مضى".

وتابع: الاتحاد الأوروبي يدعو كل الأطراف إلى المضي في مسار سياسي برعاية الأمم المتحدة".

وأوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبي سوف يواصل "بذل كل الجهود لإيجاد حل سلمي وسياسي" في ليبيا.

ووافق البرلمان التركي الأسبوع الماضي على مذكرة تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان تتيح إرسال قوات إلى ليبيا طبقا للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين أنقرة وحكومة فايز السراج في طرابلس.

وأعلن الجيش الليبي، اليوم الاثنين، سيطرته على مدينة سرت بالكامل، فيما بدأت عملية تمشيط للقضاء على فلول الميليشيات المسلحة في المدينة.
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