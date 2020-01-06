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أخبار البلد

الرئيس السيسي يصل كاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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كتب - سامح سلام
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وجموع الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشهد دخول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكنيسة الكبري بكاتدرائية ميلاد المسيح حالة من الفرح بين المشاركين في الصلاة الذين رفعوا أعلام مصر والورود ترحيبا به، حيث استقبله قداسة البابا تواضروس الثاني وكبار الأباء الأساقفة والكهنة الذين يحتفلون بقداس عيد الميلاد المجيد.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلوات قداس عيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة وممثلي وسائل الإعلام.

ودخل موكب قداسة البابا تواضروس الثانى إلى صحن الكنيسة وسط ألحان الشمامسة وبصحبته أساقفة الكنيسة المشاركين في الصلاة والأباء الكهنة والشمامسة، حيث تلوا الألحان والترانيم الخاصة بميلاد السيد المسيح.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.
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