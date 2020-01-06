رسالة سربت بالخطأ.. الجيش الأمريكي يكشف حقيقة الانسحاب من العراق

قال رئيس الأركان في الجيش الأمريكي إن الوثيقة المتداولة بشأن وضع القوات في العراق مسودة هدفها التنسيق وما كان ينبغي أن تنشر.



وأوضح مارك ميلي أنها مجرد مسودة مسربة، مضيفا أنه في الوقت الحالي لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالانسحاب.



وأشار إلى أنه في الوقت الحالي يجري إعادة تموضع من قبل القوات لتخفيف الضغط على الحكومة العراقية.



وأكد ميلي أن الوثيقة ربما قد تكون أرسلت بالخطأ وأنها مسودة غير موقعة.



كان وزير الدفاع الأمريكي مار اسبر قال إن بلاده ليس لديها خطط للانسحاب من العراق.



وأضاف في تصريحات للصحفيين إن "وثيقة الانسحاب" التي قدمها التحالف الدولي ضد داعش غير دقيقة.



وأكد الوزير الأمريكي أنه لم يكن هناك قرار على الإطلاق بمغادرة العراق.



جاء ذلك بعد تسريب خطاب من التحالف إلى القيادة العراقية أكد فيها أن القوات الأمريكية تستعد لمغادرة العراق.