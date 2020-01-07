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فن

سارة الشامي تتألق بإطلالة شتوية تخطف الأنظار

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:08 ص
سارة الشامي
سارة الشامي
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محمد بدران
نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة جذابة.

وظهرت سارة الشامي، بإطلالة شتوية وهى ترتدى جاكيت فرو، كشف عن أناقتها، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات، نالت إعجاب متابعيها.

واعتمدت سارة الشامي على لمسات من الميكب الهادئ الملائم لها بجانب أحمر شفاه باللون الروز، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها البني منسدلًا بطريقة أنيقة.

يذكر أن سارة الشامى تشارك في بطولة فيلم "ماكو" مع التركي مراد يلدريم، والفنان السوري قصي الخولي وناهد السباعي، والفيلم من تأليف أحمد حليم، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني، وإخراج محمد هشام الرشيدي.

وكانت آخر أعمال النجمة سارة الشامي مسلسل "رحيم" في ٢٠١٨ بدور ريم حلمي ومسلسل "الأب الروحي ج٢" في ٢٠١٨ بدور ندي العطار وحاليًا مسلسل "أنا شيري دوت كوم" في ٢٠١٩.
سارة الشامي تتألق بإطلالة شتوية تخطف الأنظار
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