اتهامات إيرانية لـ زعيم كردستان بالتورط في اغتيال سليماني.. والأخير يكشف الكواليس

اتهمت صحيفة "كيهان" الإيرانية المقربة للمرشد الإيراني علي خامنئي، مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق بالتورط في اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.



قالت الصحيفة إن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو كشف عن تعاون أمني من قبل بارزاني في عملية اغتيال سليماني يوم الجمعة في بغداد.



وأضافت أن بومبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، مساء الجمعة شاكرًا اياه على التعاون الوثيق بين اربيل وواشنطن بخصوص قضية إغتيال الجنرال سليماني.



وتابعت: "وكتب بومبيو عبر "تويتر" عقب الاتصال: في محادثتي مع مسرور بارزاني بحثنا العمل الدفاعي (استهداف سليماني) والتزامنا بوقف التصعيد، وشكرته على شراكته الثابتة واتفقنا على ضرورة استمرار التعاون الوثيق".



كما قال وزير الخارجية الأميركي "بومبيو"، إن حلفاء واشنطن الأوروبيين لم يكونوا "مؤيدين" كما كان يأمل لقتل الولايات المتحدة القائد العسكري الايراني قاسم سليماني في العراق.



فيما أصدر المكتب الإعلامي لبارزاني أكد أن الخبر مفبرك وعار عن الصحة. بحسب "السومرية".



وقال المكتب في بيان: "إن صحيفة كيهان الإيرانية ادعت أنه خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مساء الجمعة (شكر البارزاني الوزير على التعاون الوثيق بين أربيل وواشنطن بخصوص قضية إغتيال الجنرال سليماني).



وأضاف أن "هذا الخبر مفبرك وعار عن الصحة"، معربا عن أسفه "لنشر مثل هكذا أكاذيب في بعض المواقع".



وتابع أن "مسرور بارزاني عبر خلال الاتصال عن قلقه من تدهور الاوضاع في المنطقة كما أكد على التهدئة وعدم التصعيد"، لافتا إلى أنه "تم التباحث فقط حول العلاقات بين إقليم كردستان والولايات المتحدة ولم يتطرقا الى الخبر المفبرك من قبل صحيفة كيهان".



وطالب المكتب "المسؤولين في الصحيفة المذكورة بتوضيح أسباب نشرهم لهذا الخبر الكاذب".