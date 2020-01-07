مواطنة تناشد أًصحاب القلوب الرحيمة التكفل بعلاج زوجها وابنتها

تمر أم أحمد، البالغة من العمر 45 عاما، ومقيمة بأرض اللواء، بظروف صعبة بعد مرض زوجها، وعن مشكلتها تقول، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": زوجى أصيب بتعب في القلب، أدى إلى تركيب دعامة على الشريان التاجي، ونقص في الصفائح، ولدى ثلاثة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وأصبحت مسئولة عنهم بعد مرض زوجي، ولأنى لم أملك دخلًا، فقد عمل ابنى الأكبر في بعض المحلات لكى يساعدنى على مصاريف والده وأخته.





وتضيف: كل ما أحتاجه مصاريف علاج زوجى وابنتى لأنها مصابة بنقص بالصفائح الدموية وأنيميا حادة، ولا أملك أيضا ثمن مصاريف جامعة ابني .





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