AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطنة تناشد أًصحاب القلوب الرحيمة التكفل بعلاج زوجها وابنتها

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 09:00 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
تمر أم أحمد، البالغة من العمر 45 عاما، ومقيمة بأرض اللواء، بظروف صعبة بعد مرض زوجها، وعن مشكلتها تقول، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": زوجى أصيب بتعب في القلب، أدى إلى تركيب دعامة على الشريان التاجي، ونقص في الصفائح، ولدى ثلاثة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، وأصبحت مسئولة عنهم بعد مرض زوجي، ولأنى لم أملك دخلًا، فقد عمل ابنى الأكبر في بعض المحلات لكى يساعدنى على مصاريف والده وأخته. 

وتضيف: كل ما أحتاجه مصاريف علاج زوجى وابنتى لأنها مصابة بنقص بالصفائح الدموية وأنيميا حادة، ولا أملك أيضا ثمن مصاريف جامعة ابني .

للتواصل مع الحالة: ٠١٠٠٢٤٠٤٤٠١

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد بالصور عقد قران محمود العسيلي

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

رسميا.. غياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا

الجيش الليبي: الأهالي قاوموا الميليشيات وسيطرنا على 17 مدرعة تركية .. فيديو

باحث: أردوغان ينهي حياته بيده.. وتركيا تنهار.. شاهد التفاصيل

فيديوجراف| لم يكن لصًا.. آخر التطورات في قضية اقتحام فيلا نانسي عجرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب السنين.. مئات الأشخاص ينشرون قصصا حقيقية حدثت لهم مع العفاريت

إهمال أم يودي بحياة طفلها الرضيع.. تركته في البرد القارس 5 ساعات

فرحا باغتياله.. إيرانيات يرقصن على جثة قاسم سليماني.. شاهد