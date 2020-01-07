بحوث الفلزات ينظم ورشة عمل حول ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة

تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا من د. عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات حول تنظيم ورشة عمل للمتخصصين في مجالات البحث والتطوير والاختبارات ومطابقة الجودة وتخطيط الإنتاج والمعالجات الحرارية والتشكيل الحراري والميكانيكي لصناعة الحديد والصلب والصناعات المعدنية.



وأشار التقرير إلى أن ورشة العمل هدفت إلى عرض إمكانيات ومميزات جهاز Gleeble 3500 وإتاحته لجميع الشركات المصرية العاملة في مجالات تصنيع وتشكيل المواد المعدنية؛ للاستفادة منه لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة، وخفض خطوات وتكلفة الإنتاج.



وانتهت فعاليات الورشة إلى عدد من التوصيات أهمها: ربط البحث العلمى التطبيقي باحتياجات الصناعة، وتطوير المنتجات المصرية من خلال التحديث الدائم للإمكانيات البحثية، والتعاون مع مختلف الجامعات والشركات الصناعية.



وخلال فعاليات الورشة قام د. عماد عويس بإلقاء محاضرة عن أنشطة المركز المختلفة، ثم قام د. أحمد إسماعيل بإلقاء محاضرة عن إمكانيات ومميزات جهاز Gleeble 3500، مشيرا إلى أنه أحدث جهاز متخصص في عمليات الاختبارات والمحاكاة الميكانيكية الحرارية، وتتجاوز قيمته 15 مليون جنيه، والوحيد من نوعه الموجود في مصر والشرق الأوسط، وموجود بمركز بحوث وتطوير الفلزات منذ عام 2014، كما شملت فعاليات الورشة إلقاء د. إيمان الشناوى محاضرة عن التعريف بجهاز Gleeble 3500 كنظام متخصص في تنفيذ برامج محاكاة فيزيائية للعمليات الميكاحرارية للسبائك المعدنية.



جدير بالذكر أنه شارك في فعاليات الورشة 70 مهندسا وباحثا من جهات مختلفة من الجامعات والشركات المتخصصة في هذا المجال.